Der Antisemitismusbeauftragte Felix Klein. Archiv

Quelle: Britta Pedersen/zb/dpa

Nachdem drei Schüler aus Hessen nach einem Besuch im ehemaligen KZ Buchenwald antisemitische Lieder abgespielt haben sollen, fordert der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung Konsequenzen.



"Ich setze mich für die Einführung einer generellen Meldepflicht für antisemitische Vorfälle in der Schule ein, wie es sie derzeit bereits in Berlin und Baden-Württemberg gibt", sagte Felix Klein der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Dann gebe es für eine Schule keine offenen Fragen, so Klein.