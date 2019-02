Demo gegen Antisemitismus in Paris.

Quelle: Christophe Ena/AP/dpa

Tausende Menschen haben in Frankreichs Hauptstadt gegen Antisemitismus demonstriert. Sie kamen auf dem Place de la Republique in Paris zusammen, um "Nein" zu Judenhass zu sagen. Auch in anderen Städten gingen Menschen auf die Straße. Anlass ist die steigende Zahl von Taten gegen die jüdische Gemeinde.



Nach Einschätzung des Soziologen Danny Trom, Autor des Buches "Frankreich ohne Juden", verlassen wegen des wachsenden Antisemitismus jedes Jahr Tausende Juden ihre Heimat Frankreich.