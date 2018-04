In Berlin ist die Kundgebung «Berlin trägt Kippa» geplant. Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden, hat ein klares Einschreiten gegen Antisemitismus in Deutschland gefordert. "Es darf keine Toleranz für Intoleranz geben", sagte Schuster. Neben Politik und Gesellschaft sehe er "auch die Religionsgemeinschaften in der Verantwortung".



Gut eine Woche nach einem Angriff auf einen jungen Israeli in Berlin sind heute in mehreren deutschen Städten Aktionen geplant. In Berlin ruft die Jüdische Gemeinde zu einer Kundgebung "Berlin trägt Kippa" auf.