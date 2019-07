Die Trümmer des Kleinflugzeugs neben dem Baumarkt-Gebäude.

Quelle: Uli Deck/dpa

Beim Absturz eines Kleinflugzeuges in Bruchsal sind die drei Insassen ums Leben gekommen. Das Flugzeug krachte in einem Gewerbegebiet gegen eine Baumarktfassade. Im Baumarkt waren laut Polizei zunächst keine Verletzten bekannt.



Die Ursache für den Absturz ist noch unklar, ebenso wie die Identität der Toten. Einem Polizeisprecher zufolge gibt es Hinweise, dass es sich um einen missglückten Landeversuch handelt. Der Baumarkt befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Flugplatz Bruchsal.