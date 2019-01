Das zentrale Feuerwerk am Jahreswechsel in Stuttgart. Symbolbild

Quelle: Christoph Schmidt/dpa

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) will ein Böllerverbot in deutschen Großstädten mit hoher Feinstaubbelastung durchsetzen. Dafür will sie notfalls auch vor Gericht ziehen. Man werde alle Möglichkeiten einer Klage prüfen, sagte DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch der "Berliner Zeitung".



Die DUH fordert Kommunen mit hoher Luftbelastung auf, zentrale und professionelle Feuerwerke zu veranstalten. Umweltschützer warnen schon lange vor der hohen Feinstaubbelastung durch die Silvesterböllerei.