Rechenschaft und Verantwortung für die eigene Geschichte halten sie für unerlässlich. "Wir dürfen nicht in die alte Rhetorik von Ehre und Schande zurückfallen", sagte Aleida Assmann im Februar der "Süddeutschen Zeitung" - zu Björn Höcke befragt. Der hatte in einer Rede in Dresden unter anderem mit Blick auf das Holocaust-Mahnmal in Berlin gesagt: "Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat."