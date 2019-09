Es ist ein Schock: Wer die Diagnose Demenz bekommt, weiß zunächst meist nicht, wie das Leben jetzt weitergehen, wie der Alltag gestaltet werden soll. Die Deutsche Alzheimergesellschaft gibt Tipps für ein Leben mit Demenz. Dabei gilt immer: Vertraute und angenehme Tätigkeiten sollten so lange wie möglich beibehalten werden.



Tipp 1:

Nutzen Sie Gedächtnisstützen wie Kalender, Notizzettel oder die Erinnerungsfunktion Ihres Handys und notieren Sie Termine oder wichtige Informationen.



Tipp 2:

Strukturieren Sie Ihren Tages- und Wochenablauf schriftlich. Notieren Sie sich, wann Sie was wo tun und was Sie dafür vielleicht mitnehmen müssen. Das gibt Ihnen Sicherheit.



Tipp 3:

Finden Sie feste Plätze für wichtige Dinge wie Schlüssel, Geldbeutel, Handy oder Brille. Hilfreich können auch Zettel an Schränken sein, auf denen deren Inhalt notiert oder fotografiert ist.



Tipp 4:

Vereinfachen Sie komplexe Aufgaben. Kochen Sie einfache Rezepte oder Fertiggerichte, bestellen Sie Essen auf Rädern. Hinterlegen Sie wichtige Telefonnummern auf einem Kurzwahlspeicher des Telefons. Verkleinern Sie Ihren Hausrat, so dass Sie Kleider oder Küchenutensilien schneller finden.



Tipp 5:

Sorgen Sie für Sicherheit: Geben Sie einem Nachbarn oder Freunden einen Zweitschlüssel zu Ihrer Wohnung. Beseitigen Sie Stolperfallen in der Wohnung und achten Sie auf eine gute Beleuchtung. Vereinbaren Sie regelmäßige Telefonate mit Freunden oder ein Zeichen mit den Nachbarn – "Wenn das Rollo um 10 Uhr nicht oben ist, kommt bitte nachschauen".



Tipp 6:

Bleiben Sie so lange wie möglich so aktiv wie möglich. Gehen Sie Ihren Hobbys und sozialen Verpflichtungen nach, verreisen Sie.