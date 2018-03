Amtsübergabe an Heiko Maas. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Der neue Außenminister Heiko Maas hat in seiner Antrittsrede die wachsende Verantwortung Deutschlands in der Welt betont. Zwar brauche niemand eine Außenpolitik, die sich selbst überschätzt, sagte der SPD-Politiker. "Aber ebenso falsch ... ist eine Außenpolitik, die sich wegduckt."



Gegenüber Russland kündigte er einen harten Kurs an. Die Ukraine-Krise bleibe ein Test der Geschlossenheit der EU. Einen besonderen Schwerpunkt will Maas auf die Verbesserung des Verhältnisses zu Israel legen.