Pflegekraft und Bewohnerin in einer Pflegeeinrichtung. Archivbild Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Die Bundesregierung will binnen eines Jahres ein Maßnahmenpaket gegen den Pflegenotstand in Deutschland auf den Weg bringen. "Wir geben hier den Schwur ab", sagte Familienministerin Franziska Giffey (SPD) in einem gemeinsamen Interview mit Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) in der "Bild am Sonntag".



Dies sei ein Zeichen, dass drei Ministerien mit 43 gesellschaftlichen Partnern "eine Lösung für gute Pflege finden", sagte Giffey weiter.