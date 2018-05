Mitarbeiter protestierten gegen Entlassungen bei Siemens. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Der Protest gegen den geplanten Abbau tausender Stellen bei Siemens hat große Teile der Berliner Innenstadt erfasst. Beschäftigte des Elektrokonzerns demonstrierten mit einem Autokorso von rund 200 Autos gegen die Stellenstreichungen. Auch SPD-Chef Martin Schulz war bei einer Kundgebung vor Ort.



Siemens will weltweit 6.900 Stellen abbauen - davon etwa die Hälfte in Deutschland. Die IG Metall will das so nicht hinnehmen. Gewerkschaftschef Jörg Hofmann kündigte "ordentlich Krawall" an.