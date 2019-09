Die Deutschen sparen immer mehr Vermögen an. Symbolbild

Die Menschen in Deutschland sparen mehr denn je wie die Weltmeister. Gegen den weltweiten Trend haben sie damit im vergangenen Jahr ihr Geldvermögen in der Summe gesteigert - trotz Zinsflaute und Kursverlusten an den Aktienmärkten.



"Die Deutschen sparen mit Macht gegen die Dürre bei Zinsen und Kapitalerträgen an", sagte Allianz-Chefvolkswirt Michael Heise in Frankfurt bei der Vorstellung des "Global Wealth Reports". Dagegen ist das Bruttogeldvermögen weltweit erstmals seit der Finanzkrise 2008 wieder gesunken.