Proteste in Kolumbien.

Quelle: Fernando Vergara/AP/dpa

Nach dem Scheitern der Verhandlungen zwischen dem Nationalen Streikkomitee und Präsident Ivan Duque sind in Kolumbien erneut Zehntausende Menschen gegen die Regierung auf die Straße gegangen. In der Hauptstadt Bogota zogen sie am Mittwoch zum zentralen Bolivar-Platz. In Cali und Medellin kam es Medien zufolge vereinzelt zu gewalttätigen Zusammenstößen mit der Polizei.



Die Proteste dauern bereits mehrere Tage an. Sie richten sich gegen die geplante Arbeitsmarkt- und Rentenreformen und die Gewalt gegen Aktivisten.