Protestierende in Marseille.

Quelle: Daniel Cole/AP/dpa

In Frankreich sind erneut Tausende aus Protest gegen die Rentenreform auf die Straße gegangen. Sie versammelten sich etwa in Paris, Marseille, Toulouse und Bordeaux. Gewerkschaften hatten zu dem Protest aufgerufen - es ist mittlerweile der achte große Protesttag seit Beginn der Streiks und Demonstrationen Anfang Dezember.



Am Donnerstag wollen sich Sozialpartner und Regierungsvertreter zu einer Konferenz zur Finanzierung der Rentenreform treffen. Die Gewerkschaft CFDT fordert eine Verbesserung der Reform.