Helene Fischer auf der Bühne. (Archivbild) Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Schlagersängerin Helene Fischer hat bei einem Konzert in Berlin an ihre Fans appelliert, ein Zeichen gegen Rassismus und Gewalt zu setzen. "Erhebt gemeinsam mit mir die Stimmen: gegen Gewalt, gegen Fremdenfeindlichkeit", sagte sie auf der Bühne in der Mercedes Benz-Arena.



Auch auf Vorwürfe, zu schweigen ging sie ein. "Ich äußere mich nicht oft zu politischen Dingen, gebe nie politische Statements, denn meine Sprache ist die Musik", so die Sängerin, die von dieser Regel nun ein Ausnahme machte.