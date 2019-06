Maike Kohl-Richter, Witwe von Altkanzler Helmut Kohl. Archivbild

Am zweiten Todestag des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl hat seine Witwe erklärt, warum sie weiter gegen den früheren Ghostwriter ihres Mannes, Heribert Schwan, klagt. Eigentlich klage nicht sie, heißt es in einem Schreiben von Maike Kohl-Richter. Sie setze nur die Prozesse fort, "die mein Mann im Jahr 2012 bzw. 2014 begonnen hat".



Sie will erreichen, dass weitere Textstellen aus Schwans Buch "Vermächtnis: Die Kohl-Protokolle" verboten werden. Auch fordert sie die Herausgabe von Tonbändern.