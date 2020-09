Ein Marsch am Internationalen Frauentag in Mexiko-Stadt.

Quelle: Eduardo Verdugo/AP/dpa

Nach mehreren Aufsehen erregenden Morden an Frauen sind in Mexiko-Stadt Zehntausende Demonstrantinnen für ihre Rechte auf die Straße gegangen. "Nicht eine mehr, nicht eine Ermordete mehr" und "Der Unterdrückerstaat ist ein Macho-Vergewaltiger" skandierten sie am Internationalen Frauentag. Laut Polizei kamen rund 80.000 Menschen. Es gab auch Zusammenstöße mit der Polizei.



2019 gab es in Mexiko rund 3.800 Morde an Frauen. Hinzu kommen Zehntausende Gewalttaten wie Vergewaltigungen, häusliche Gewalt oder Zwangsprostitution.