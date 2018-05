Verschiedene Wörterbücher in einem Klassenzimmer. Symbolbild Quelle: Marcus Führer/dpa

Erneut soll an einer Berliner Brennpunktschule ein privater Wachdienst helfen, die Gewalt einzudämmen. "Das ist ein Baustein bei der Gewaltprävention", sagte die Direktorin der Spreewald-Grundschule, Doris Unzeitig. Zwei Sicherheitsmitarbeiter sollen am Schultor dafür sorgen, dass keine Fremden hindurchgehen.



In den Pausen kümmerten sie sich mit um einen geordneten Ablauf, so Unzeitig. Von rund 300 Mädchen und Jungen der Grundschule haben laut Unzeitig 99 Prozent einen Migrationshintergrund.