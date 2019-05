Londoner demonstrieren gegen das Gesetz in Brunei. Archivbild

Quelle: Sophie Hogan/PA/AP/dpa

Das Sultanat Brunei hat die Einführung der Todesstrafe gegen Homosexuelle in einem Brief an das Europäische Parlament verteidigt. Wie der "Guardian" zitierte, seien Steinigungen als Strafe für gleichgeschlechtlichen Sex selten, da zwei Männer von "hohem moralischem Rang und Frömmigkeit" als Zeugen erforderlich seien.



Um seine traditionellen Werte und seine "Familienlinie" zu bewahren, forderte das Land "Toleranz, Respekt und Verständnis". Die Todesstrafe für Homosexuelle gilt seit dem 3. April.