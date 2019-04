Algerische Demonstranten protestieren gegen Bensalah.

Quelle: Mosa'ab Elshamy/AP/dpa

In Algeriens Hauptstadt Algier gingen erneut Tausende Menschen auf die Straße, um gegen Übergangspräsident Abdelkader Bensalah zu protestieren. Die Demonstranten sehen in ihm einen alten Weggefährten von Abdelaziz Bouteflika und Vertreter des Regimes, dessen Sturz sie fordern.



Der bisherige Präsident Bouteflika war in der vergangenen Woche nach wochenlangen Massenprotesten zurückgetreten. Er hatte das größte afrikanische Land 20 Jahre lang regiert.