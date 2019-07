Razzia in einem Haus in Düren.

Quelle: Henning Kaiser/dpa

Die Polizei führt seit dem Morgen Razzien in Nordrhein-Westfalen gegen Gefährder aus dem islamistischen Umfeld durch. Diese seien auf Grund von Hinweisen der Sicherheitsbehörden veranlasst worden, teilte die Kölner Polizei mit.



Der Fokus liege auf einer Wohnung in Düren, in Köln seien Wohnungen durchsucht worden. Zwei Männer wurden in Düren zur Vernehmung mit auf die Wache genommen, erfuhr die dpa aus Polizeikreisen. Die Männer hätten möglicherweise einen Anschlag begehen wollen.