Polizist vor dem Gebäude der Ansaar International in Düsseldorf.

Quelle: Martin Gerten/dpa

Die Polizei geht mit Razzien in neun Bundesländern gegen Einrichtungen eines islamistischen Netzwerks vor. Wie das Bundesinnenministerium mitteilte, wurden in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein etwa 90 Objekte durchsucht.



An der Spitze dieses Netzwerks sollen die Vereine WWR Help und Ansaar International stehen. Diese sollen radikalislamische Hamas finanziell und propagandistisch unterstützen.