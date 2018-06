In Tunis wurde gegen die Entscheidung von Trump protestiert. Quelle: Simon Kremer/dpa

Tausende Demonstranten haben in der tunesischen Hauptstadt Tunis gegen die Jerusalem-Entscheidung von US-Präsident Donald Trump protestiert. Sie schwenkten palästinensische Fahnen und stimmten Sprechchöre an.



Die Demonstranten riefen unter anderem: "Jerusalem ist unsere Stadt." Plakate zeigten, wie Trump in Flammen steht. Der Verkehr in der Stadt wurde lahmgelegt. Auch in anderen arabischen Städten kam es zu Protesten gegen Trumps Entscheidung, Jerusalem als Israels Hauptstadt anzuerkennen.