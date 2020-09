Großes Rottweiler-Treffen in Rottweil.

Quelle: Ralf Graner/dpa

Mehrere Hundert Besitzer von Rottweiler-Hunden haben am Sonntag in der Innenstadt von Rottweil gegen Verbote und Einschränkungen in der Hundehaltung demonstriert. An einem Protestzug durch das Zentrum der Stadt beteiligten sich mehr als 400 Hundebesitzer, sagte Organisator Sven Keller.



Hinzu kamen demnach mehr als 5.000 Zuschauer. Die Teilnehmer demonstrierten gegen sogenannte Rasselisten. Diese Listen benennen Hunde, die als gefährlich eingestuft werden, und deren Besitzer Auflagen erfüllen müssen.