US-Präsident Donald Trump will die Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumeinfuhren aus Kanada und Mexiko trotz der Einigung auf ein neues Handelsabkommen mit beiden Ländern in Kraft lassen. Das sagte Trump in Washington. Die Zölle würden so lange bleiben, bis man eine andere Lösung habe, erklärte er.



Trump erwähnte in diesem Zusammenhang Quoten für Stahl- und Aluminiumimporte. Die USA und Kanada hatten sich auf eine Neuauflage des gemeinsamen Freihandelsabkommens Nafta mit Mexiko geeinigt.