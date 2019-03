Protest gegen Präsident Bouteflika in Algiers.

Quelle: Fateh Guidoum/AP/dpa

In mehreren algerischen Städten sind erneut Demonstranten gegen eine weitere Kandidatur des 82-jährigen Präsidenten Abdelaziz Bouteflika auf die Straße gezogen. Augenzeugen berichteten von Protesten mit hunderten Teilnehmern in verschiedenen Orten. Offenbar beteiligten sich daran vor allem Studenten.



In der Hauptstadt Algier verschärften Sicherheitskräfte ihre Kontrollen. Überwachungshubschrauber kreisten am Himmel. Bouteflika will trotz massiver Proteste an der Wahl teilnehmen.