Hongkongs Wirtschaft leidet.

Quelle: Vincent Yu/AP/dpa

Hongkongs Regierung hat den Bürgern der chinesischen Sonderverwaltungszone wegen der anhaltenden Konjunkturschwäche Finanzhilfen in Milliardenhöhe zugesagt. Erwachsene mit festem Wohnsitz in Hongkong sollen 10.000 Hongkong-Dollar (etwa 1.180 Euro) erhalten, teilte die Regierung der Metropole mit.



Hongkongs Wirtschaft leidet seit Monaten unter den Auswirkungen politischer Proteste sowie des Coronavirus-Ausbruchs. Die Finanzhilfen sollen die Bürger entlasten und den Konsum in Hongkong ankurbeln.