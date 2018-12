Die Proteste richten sich auch gegen Enkhbold Miyegombo.

Quelle: Byamba-Ochir Byambasuren/EPA/dpa

Bei Temperaturen von minus 25 Grad sind tausende Mongolen gegen Korruption auf die Straße gegangen. Den Organisatoren zufolge beteiligten sich in der Hauptstadt Ulan Bator etwa 25.000 Menschen an einer der größten Kundgebungen in der Geschichte des Landes.



Die Polizei sprach von 5.000 Demonstranten. Diese forderten auch den Rücktritt des unter Korruptionsverdacht stehenden Parlamentsvorsitzenden Enkhbold Miyegombo. Die Mongolei wurde in diesem Jahr durch mehrere Korruptionsaffären erschüttert.