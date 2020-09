Der Irak wird von wütenden Protesten erschüttert.

Der Irak wird von wütenden Protesten erschüttert. Sicherheitskräfte gehen seit Dienstag mit Gewalt gegen Demonstranten vor. Dabei kamen bislang mindestens 28 Menschen ums Leben, fast 1.500 wurden verletzt.



Die Proteste richten sich gegen Korruption, die schlechte Wirtschaftslage und politischen Stillstand. Die Demonstranten blockierten in Bagdad Straßen und zündeten Autoreifen an. In mehreren Provinzen stürmten sie Gebäude und legten Feuer. Angeführt werden die Demonstrationen vor allem von jungen Männern.