Barley (SPD) verurteilt Drohungen gegen Landgerichte. Archivbild

Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Justizministerin Katarina Barley (SPD) hat die Bombendrohungen gegen mehrere Landgerichte als Angriff auf die Justiz verurteilt. "Die Bombendrohungen an mehreren Landgerichten und den Angriff auf den Bundesgerichtshof in der Silvesternacht in Leipzig verurteile ich scharf", sagte Barley.



"Wer Gerichte bedroht, greift die unabhängige Justiz und unser demokratisches Gemeinwesen an. Diese Straftaten müssen mit allem Nachdruck aufgeklärt und die Täter zur Verantwortung gezogen werden."