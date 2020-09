Proteste in Guinea

Quelle: AP

Zehntausende Menschen haben in Guineas Hauptstadt Conakry gegen eine dritte Amtszeit des Präsidenten Alpha Conde protestiert. Tausende Sicherheitskräfte waren im Einsatz. Bei Protesten in der vergangenen Woche waren mindestens neun Menschen getötet worden.



Condes Mandat endet im Dezember 2020. Er fordert ein Referendum, für eine dritte Amtszeit. Der 81-Jährige war 2010 bei dem ersten demokratischen Machttransfer in dem westafrikanischen Land gewählt worden. 2015 wurde er wiedergewählt.