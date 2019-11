Protestler in Hongkong halten eine US-Flagge. Archivbild

Quelle: Achmad Ibrahim/AP/dpa

Auch der US-Senat hat nun Gesetzesentwürfe zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong beschlossen. Die Senatoren verabschiedeten einstimmig eine "Menschenrechts- und Demokratieverordnung" zu Hongkong. Nach dieser kann US-Präsident Donald Trump Sanktionen gegen Personen verhängen, die für schwere Menschenrechtsverletzungen in Hongkong verantwortlich sind.



Ein weiterer Entwurf sieht ein Exportverbot etwa von Tränengas, Gummigeschossen, Wasserwerfern und Handschellen an die Polizei in Hongkong vor.