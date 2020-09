Migranten versuchen, die Grenze bei Kastanies zu überqueren.

Quelle: Darko Bandic/AP/dpa

Griechische Sicherheitskräfte haben am Vormittag abermals Tränengas und Blendgranaten gegen Migranten an der türkisch-griechischen Grenze eingesetzt. Hunderte hatten erneut versucht, bei Kastanies über die Grenze nach Griechenland und damit in die EU zu gelangen, wie das griechische Staatsfernsehen (ERT) berichtete.



Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte erklärt, die Tore zur EU seien für Migranten geöffnet. Daraufhin hatte es einen Ansturm auf die griechisch-türkische Grenze gegeben.