Demonstranten mit Stoffpuppen in Köln.

Quelle: Roberto Pfeil/dpa

Zwei Demonstrationszüge gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien haben sich in Köln mit Tausenden Teilnehmern friedlich in Bewegung gesetzt. Nach Polizeiangaben zogen rund 5.000 Teilnehmer in Richtung Kölner Innenstadt. Dort war für den Nachmittag eine Abschlusskundgebung geplant.



Zuvor hatte der Kölner Polizeipräsident Uwe Jacob vor mehreren Tausend gewaltbereiten Teilnehmern gewarnt und die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Bis zum Mittag kam es laut Polizei zu keinen Ausschreitungen oder Festnahmen.