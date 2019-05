Demonstranten versammelten sich in der Prager Altstadt.

Quelle: Petr David Josek/AP/dpa

In Tschechien haben erneut Tausende Menschen gegen Ministerpräsident Andrej Babis protestiert. Auf dem Altstädter Ring in Prag forderten die Demonstranten auf Spruchbändern eine unabhängige Justiz und den Rücktritt des 64-Jährigen.



Dem Gründer der populistischen Partei ANO droht eine Anklage wegen des Verdachts des Betrugs bei EU-Subventionen. Die Teilnehmerzahl war noch höher als vor einer Woche. Auch in der zweitgrößten Stadt Brünn (Brno) gingen Tausende auf die Straße.