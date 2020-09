Alte Plastikflaschen gegen U-Bahn- und Bustickets.

Quelle: Annette Reuther/dpa

In Rom können Fahrgäste der öffentlichen Verkehrsmittel alte Plastikflaschen gegen U-Bahn- und Bustickets einlösen. Die Passagiere stecken die Plastikflaschen in einen Automaten, der einem via App Geld für Tickets auf das Telefon lädt. Bisher geht das nur in drei Metrostationen, aber vor den Automaten bilden sich stets Schlangen.



Für jede Flasche gibt es über das System "+Ricicli + Viaggi" 5 Cent. Einen Monat nach der Einführung im Sommer waren es laut Verkehrsbetrieben bereits 100.000 entsorgte Plastikflaschen.