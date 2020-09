Einsatzkräfte der Polizei in Berlin.

Quelle: Dennis Brätsch/dpa

Nach mehreren Stunden haben Ermittler eine großangelegte Razzia im islamistischen Milieu beendet. Durchsucht wurden Objekte in vier Bundesländern. In Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und in Thüringen, wie die Berliner Generalstaatsanwaltschaft twitterte.



Es ging um den Verdacht auf Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Die Ermittlungen richten sich gegen tschetschenischstämmige Beschuldigte. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass Orte für einen islamistischen Anschlag ausgespäht wurden.