Proteste gegen Algeriens Interimspräsident Abdelkader Bensalah.

Quelle: Toufik Doudou/AP/dpa

In Algerien haben Tausende gegen die Ernennung des Übergangspräsidenten Abdelkader Bensalah protestiert. Das algerische Parlament hat den 77-Jährigen zum Interimspräsidenten ernannt. Der Schritt war notwendig geworden, nachdem Langzeitpräsident Abdelaziz Bouteflika in der vergangenen Woche seinen Rücktritt verkündet hatte.



In mehreren Städten des Landes gingen Tausende Menschen auf die Straßen. Die Demonstranten sehen in Interimspräsident Bensalah einen Vertreter der alten Machtelite.