Demonstranten mit Plakaten.

Quelle: Rajanish Kakade/AP/dpa

In Indien sind erneut Tausende Menschen gegen ein umstrittenes Einbürgerungsgesetz auf die Straße gegangen. Demonstrationen gab es etwa in Kolkata, Bangalore, Chennai und in der Hauptstadt Neu Delhi. Bislang starben bei den Protesten laut Behörden 25 Menschen.



Das Gesetz erleichtert illegal eingereisten Migranten die Einbürgerung - wenn sie keine Muslime sind. Die Wut richtet sich auch gegen ein geplantes landesweites Bürgerregister. Dafür müssten die Inder nachweisen, dass sie rechtmäßige Bürger des Landes sind.