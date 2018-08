Israelische Demonstranten protestieren gegen das Nationalgesetz. Quelle: Ilia Yefimovich/dpa

Zehntausende arabische Israelis protestierten am Samstagabend gegen das neue Nationalgesetz. Sie forderten "Gleichberechtigung" und bezeichneten die Regierung als "Apartheid-Regime". Zu dem Protest am Abend hatten arabische Israelis aufgerufen.



Das im Juli verabschiedete Gesetz definiert Israel als "Nationalstaat des jüdischen Volkes", in dem nur Juden das Recht auf Selbstbestimmung haben. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat bislang keine Bereitschaft gezeigt, das Gesetz zurückzunehmen.