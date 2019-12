Rohre für Nord Stream 2.

Die Bundesregierung will die Auswirkungen des US-Gesetzes, das Sanktionen gegen die russische Gaspipeline Nord Stream 2 enthält, prüfen. Die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer sagte: "Wir gucken uns das genau an und werden dann über alles Weitere entscheiden."



Russland verurteilte die US-Sanktionen als nicht hinnehmbaren Verstoß gegen internationales Recht. Regierungschef Dmitri Medwedew wies an, Gegenmaßnahmen auszuarbeiten. Auch Wladimir Putin hatte zuvor Gegensanktionen angekündigt.