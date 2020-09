Der "Ocean Cleanup Interceptor."

Quelle: Peter Dejong/AP/dpa

Die Organisation "The Ocean Cleanup" will die Einleitung von Plastikmüll in die Weltmeere über Flüsse auf ein Minimum begrenzen. Dafür hat sie eine neue Abfangvorrichtung entwickelt: "Wir haben jetzt ein System, das Plastik einfangen kann", sagte der Leiter der Organisation, Boyan Slat.



Nach vierjähriger Entwicklungszeit stünden nun vier der Vorrichtungen bereit. Der Entwicklung lag die Überlegung zugrunde, dass rund 80 Prozent des Plastikmülls über Flüsse ins Meer gelangten.