EU-Vizekommissionspräsident Frans Timmermans. Archivbild Quelle: Georges Boulougouris/European Commission/dpa

Das gegen Polen eingeleitete EU-Strafverfahren wird fortgesetzt. Der Regierung in Warschau gelang es bei einer Anhörung im EU-Ministerrat in Brüssel nicht, die Zweifel an ihren Justizreformen auszuräumen.



Die Sorgen und Bedenken seien seit der ersten Anhörung im Juni sogar noch einmal größer geworden, kommentierte EU-Vizekommissionspräsident Frans Timmer-mans. Für ein Festhalten am EU-Strafverfahren hatten sich bei der Anhörung unter anderem auch Deutschland und Frankreich ausgesprochen.