Allein in der Hauptstadt Algier gingen Tausende auf die Straßen.

Quelle: Fateh Gudoum/AP/dpa

In Algerien sind erneut Zehntausende Menschen auf die Straßen gegangen, um gegen Präsident Abdelaziz Bouteflika zu protestieren. Die Menschen skandierten gegen eine fünfte Amtszeit des 81-Jährigen. Es sind die größten Proteste in Algerien seit mehr als zehn Jahren.



Der seit 20 Jahren regierende Bouteflika hatte angekündigt, bei der Präsidentschaftswahl im April erneut antreten zu wollen. Bouteflika sitzt seit einem Schlaganfall 2013 im Rollstuhl und tritt öffentlich kaum mehr in Erscheinung.