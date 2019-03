Demonstrationen gegen Bouteflika in Algier.

Quelle: Farouk Batiche/dpa

In Algerien halten die Proteste gegen Präsident Abdelaziz Bouteflika an. In der Hauptstadt Algier versammelten sich heute Hunderte Rechtsanwälte und forderten den sofortigen Rücktritt des 82-jährigen Staatsoberhauptes.



In dem nordafrikanischen Land waren die Menschen erstmals vor einem Monat auf die Straßen gegangen und hatten einen Verzicht Bouteflikas auf eine erneute Präsidentschaftskandidatur verlangt. Bouteflika, der seit 20 Jahren im Amt ist, beugte sich, trat jedoch nicht zurück.