Köhler: Wenn die Situation in irgendeiner Weise bedrohlich ist, kann ich immer noch Mitreisende ansprechen: "Haben Sie das auch gehört? Können wir hier gemeinsam intervenieren?" Oder ich sage direkt: "Können Sie bitte die Polizei rufen und mir helfen, dieser Familie beizustehen?" Aber Gruppensituationen an sich sind schwierig.



heute.de: Inwiefern?



Köhler: Wenn ich zum Beispiel im Freundeskreis einer Gruppe gegenüber stehe, die sich sehr einig ist in ihrem Weltbild - etwa in der Ablehnung einzelner Gruppen unserer Gesellschaft -, dann ist es häufig sehr schwer, dagegen anzudiskutieren, weil die Gruppe sich immer gegenseitig bestärken wird. Da kann ich mich höchstens positionieren - oder Einzelne aus der Gruppe gezielt ansprechen, wenn ich das Gefühl habe, dass die vielleicht doch anderer Meinung sein könnten.