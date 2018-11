Rodrigo Duterte, Präsident der Philippinen, verschärft den Ton.

Quelle: Yong Teck Lim/AP/dpa

Auf den Philippinen will Präsident Rodrigo Duterte eine eigene "Todesschwadron" gegen die kommunistischen Rebellen aufstellen, die in dem Inselstaat bereits seit den 1960er Jahren aktiv sind. Der Staatschef kündigte in Manila die Gründung einer Sondertruppe an, die auch die Erlaubnis zum Töten haben werde.



Der Konflikt zwischen Regierung und Rebellen gehört zu den ältesten auf dem asiatischen Kontinent. Wegen neuer Angriffe hatte der Präsident Friedensgespräche im November 2017 ausgesetzt.