Polizisten und ein Tatverdächtiger im Fall des Lübcke-Mordes.

Quelle: Uli Deck/dpa

Ein Jahr nach dem Urteil im NSU-Prozess haben Migrantenvertreter vom Bundestag eine Enquete-Kommission zu rassistischer und rechtsextremer Gewalt gefordert.



"Institutioneller Rassismus in deutschen Sicherheits- und Ermittlungsbehörden steht im Weg der lückenlosen Aufklärung rechter Straftaten", heißt es in einem Aufruf des Bundeszuwanderungs- und Integrationsrats (BZI). Die Verfasser ziehen Parallelen zwischen dem NSU und dem mutmaßlich rechtsextrem motivierten Mord an Walter Lübcke.