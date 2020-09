Die Integrationsbeauftragte Annette Widmann-Mauz (CDU).

Die Bundesregierung will ihren Einsatz gegen Rechtsextremismus schärfen und mit dem Nationalen Aktionsplan Integration verknüpfen. So sollten mehr Anlaufstellen für Opfer von Rechtsextremismus, ein "Hilfe-Telefon Rassismus" und mehr Prävention gegen Extremismus geschaffen werden, kündigte die Regierungsbeauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration, Annette Widmann-Mauz (CDU) an.



Das Thema solle vor dem offiziellen Beginn des Migrationsgipfels mit den Migrantenverbänden besprochen werden.