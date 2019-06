Demonstranten gegen Babis im tschechischen Brno. Archivbild

Quelle: Václav Šálek/CTK/dpa

Die Proteste gegen den tschechischen Regierungschef Andrej Babis steuern auf einen neuen Höhepunkt zu. Die Veranstalter erwarten zu einer Kundgebung am Nachmittag in Prag bis zu 350.000 Teilnehmer. Es wäre mit Abstand die größte Demonstration seit der demokratischen Wende 1989 in der damaligen Tschechoslowakei.



Die Aktivisten fordern Babis' sofortigen Rücktritt. Ihm wird vorgeworfen, unrechtmäßig von EU-Subventionen profitiert zu haben und als Unternehmer in einem Interessenskonflikt zu stehen.