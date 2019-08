Matteo Salvini, Innenminister von Italien.

Quelle: Emmi Korhonen/Lehtikuva/dpa

In der Regierungskrise in Italien hat Innenminister und Chef der rechten Lega, Matteo Salvini, ein Misstrauensvotum im Senat gegen den Ministerpräsidenten Conte angekündigt.



Salvini dringt auf eine schnelle Neuwahl. Entzieht das Parlament dem Regierungschef das Vertrauen, wäre die Populisten-Allianz aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung auch formal am Ende. Salvini hatte die Regierung am Donnerstag in die Krise gestürzt und ein Votum der Fünf Sterne gegen ein Bahnprojekt zum Anlass genommen.